Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук обратился к читателям с новогодним поздравлением

Уходящий 2021 год оказался не только сложным, но и плодотворным для Медиагруппы «Патриот». Ее глава Николай Столярчук поздравил читателей, зрителей, партнеров и коллег с наступающими праздниками.

В 2021 году к «Патриоту» присоединились партнеры из 50 регионов России. На сегодняшний день сеть участников совместной деятельности насчитывает более 130 СМИ и большое количество информационных ресурсов регионов.

«Вместе с вами мы сделали большой шаг вперед! В новом году нас ждут новые успехи во благо нашей Родины, новые открытия и, конечно же, новые друзья по всей России!» — отметил глава медиагруппы Столярчук.

Николай Столярчук поблагодарил читателей, партнеров и коллег за оптимизм, энергичность и инициативность. Глава «Патриота» пожелал россиянам беречь себя и своих близких, умножать творческую энергию и быть здоровыми в 2022 году.