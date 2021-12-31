Политолог Грациани отметил эпохальное значение разговора Путина и Байдена

Состоявшийся в ночь на 31 декабря 50-минутный телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом доказал укрепление РФ на мировой арене. Об этом рассказал президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

По его словам, это событие имело эпохальное значение в области перераспределения сфер влияния Москвы и Вашингтона в пользу первых. Прошедший разговор фактически является перезагрузкой российско-американских отношений.

«Фактически 50-минутная беседа глав двух государств свидетельствуют о подлинном начале российско-американских переговоров, которые с высокой вероятностью будут иметь эпохальное значение для нового определения сфер влияния между Москвой и Вашингтоном», — заявил Грациани.

При этом роль Евросоюза и НАТО в этой ситуации отходят на второй план. Очевидно, что Байден признает за Путиным роль соавтора, отвечающего за глобальные решения на мировой арене, добавил политический эксперт.