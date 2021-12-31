Журналист Намовир: СССР был обогнавшим свое время государством

Мир все больше начинает проникаться принципами, на которых был построен СССР. Об этом заявил главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Он отметил, что в сознательном возрасте успел пожить в Советском Союзе только пять лет, поэтому его суждения могут быть опровергнуты. Однако журналист уверен, что в скором времени мировая экономика будет существовать по социалистическим правилам, передает «Украина.ру».

«На мой субъективный взгляд, СССР — это государство, обогнавшее свое время. Мы видим, как мир все больше разворачивается в сторону тех идей, принципов и характера производства, на которых был основан Советский Союз. Только оказалось, что на это потребовалось на сто с лишним больше лет, чем ожидалось. В этом отношении молодцы китайцы — у них НЭП растянулся почти на век, и они особо не волнуются и не торопятся», — заявил специалист.

Распад СССР он назвал трагедией мирового масштаба и преступлением, за которое никто до сих пор не ответил. Намовир уверен, что социализм скоро вернется, но в принципиально ином виде, усовершенствованном.