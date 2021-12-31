Главные противники «Северного потока — 2» из Германии признали невозможность срыва проекта

Проект «Северный поток — 2» уже не удастся остановить по политическим мотивам, уверен один из влиятельных представителей немецкой партии «Зеленые», эксперт по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.

По словам парламентария, новое коалиционное правительство, где числится и его фракция, уже мало что может сделать для реального срыва «СП-2». Нурипур также отметил, что в мире нет энергетического проекта подобного масштаба, который можно было бы воспринимать как сугубо частный.

«К сожалению, принципиальные политические решения уже были приняты в последние годы. Если компания-оператор в конечном итоге будет соответствовать закону, я больше не вижу много возможностей предотвратить это, даже если я все еще считаю, что проект неправильный», — сказал эксперт по внешнеполитическим вопросам в беседе с журналистами.

Социал-демократическая партия Германии выступает за реализацию российско-немецкого проекта. Однако состоящие в коалиции «Зеленые» всегда критически относились к «Северному потоку — 2».