Молдавский премьер Гаврилица сочла политику республики «умной» по отношению к России

Молдавия ведет в отношении России «спокойную и взвешенную» политику. Такого мнения придерживается премьер республики Наталья Гаврилица.

Политик отметила, что Молдавии довольно непросто сохранять баланс, так как республика существует в статусе маленького государства в «очень сложном регионе». На вопрос журналиста телеканала «Молдова-1», считает ли премьер политику страны «робкой» по отношению к России, она ответила отрицательно.

«Я бы не назвала нашу политику робкой. Мы наблюдаем очень напряженную ситуацию на границе Украины и России, видим, что случилось на рынке энергоресурсов. Мы маленькая страна в очень сложном регионе, и я бы назвала нашу политику умной. Мы продвигаем спокойную, взвешенную политику», — передает слова Гаврилицы ТАСС.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон обращал внимание, что в 2021 году отношения Москвы и Кишинева сильно ухудшились. Тем не менее политик выразил надежду, что ситуацию удастся исправить.