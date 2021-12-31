Байден пообещал не размещать ударные наступательные вооружения США на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден высказался по поводу ситуации на Украине. Слова передал помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков.

Байден четко обозначил, что американские власти не собираются размещать на Украине свои вооружения. Такое заявление он сделал в ходе переговоров с Путиным.

Беседа российского и американского президентов прошла в формате телефонных переговоров. Как отметили в Белом доме, она началась с небольшим опозданием в 23:35 и продлилась 50 минут. По словам Ушакова, разговор Путина и Байдена вышел «действительно серьезным».

«Разговор получился действительно серьезным. Это не были святочные посиделки», — отметил помощник президента России.

Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, инициатором переговоров выступил Владимир Путин. Во время беседы главы России и США планировали обсудить ситуацию вокруг Украины, а также гарантии безопасности, тему двусторонних отношений и кибербезопасность.