Работников-мигрантов могут начать выдворять с территории России в 2022 году

Мигранты, незаконно работающие на территории России, могут быть выдворены из страны с запретом на обратный въезд с 1 января следующего года. Об этом рассказали представители пресс-центра МВД России.

Помимо этого, работодатель, незаконно нанявший сотрудников-иностранцев, может быть оштрафован на сумму до 800 тысяч рублей за одного человека. Также со следующего года мигрантов ждут и другие новшества. Им предстоит в обязательном порядке проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинский осмотр. Как рассказала «Известиям» юрист Венера Шайдуллина, ужесточение правил пребывания иностранцев вызвано несколькими факторами.

«Рынок труда для них (мигрантов — Прим. ред.) резко сократился из-за пандемии. Из-за этого за последний год сильно возросла доля иностранцев из стран ближнего зарубежья, которые не смогли найти себе работу. Потеря работы и неустроенность вызвала рост преступности среди этой категории людей», — объяснила правовед.

Вместе с этим ранее стало известно, что мигрантам, желающим остаться в России на срок более 90 дней, нужно будет обязательно сдавать тесты на ВИЧ, наркотики и некоторые инфекционные заболевания. Речь идет об иностранцах, прибывших для осуществления трудовой деятельности и тех, кто не планирует работать.