Президенты США и России закончили вести телефонные переговоры

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился. Он длился 50 минут, сообщили в Белом доме.

Телефонные переговоры между президентами начались в 23:35 по московскому времени. По информации Кремля, разговор был организован по инициативе Москвы. Беседа проходила в закрытом формате, дополнил пресс-секретарь российского лидера.

Предполагается, что Владимир Путин и Джо Байден продолжили обсуждать вопросы, которые были затронуты во время совместной видеоконференции 7 декабря. По информации Кремля, целью переговоров было «достижение компромисса с учетом принципиальных позиций России и Соединенных Штатов».

Переговоры с Вашингтоном на уровне глав МИД по гарантиям безопасности назначены на 10 января. Консультации с НАТО пройдут 12 января, а на следующий день запланирована встреча российских представителей и ОБСЕ.