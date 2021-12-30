Два десятка спасателей тушат пожар в центре Петербурга

Информация о пожаре в Центральном районе Петербурга поступила на пульт спасателей в 22:31 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло в административном здании Апраксиного двора по адресу Садовая улица, дом 28-30. По данным спасателей, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В 22:54 пожар был локализован. Информация о пострадавших отсутствует. В ликвидации возгорания от МЧС принимали участие 20 сотрудников и четыре единицы спецтехники.

Всего два дня назад на территории Апраксиного двора уже был пожар. Загорелось историческое здание, которое ранее администрация губернатора города Александра Беглова обещала привести в порядок, однако дальше разговоров дело не зашло. Впоследствии Смольный решил снять с себя обязательства по содержанию старейшего рынка в Петербурге, и сдал его в аренду.