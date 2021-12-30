Полиция Германии зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии

Более 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии через Польшу зарегистрировала немецкая федеральная полиция. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 29 декабря 2021 года, известно о 11 213 несанкционированных въездах, связанных с Белоруссией. В заявлении немецкой полиции указано, что на данный момент отмечается тенденция на значительное снижение.

«Немецко-польская граница непрерывно остается критической зоной», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что группа беженцев предприняла попытку перебраться из Белоруссии в Польшу на пароме. По информации пограничной службы республики, граждане Ирака переправились через реку Свислочь на судне. На территории Польши все мигранты были задержаны.