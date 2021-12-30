Военкор Поддубный: фильм «Гранит» несет важный посыл для зрителей

Премьера фильма «Гранит» состоялась на телеканале НТВ. Российский журналист и военный корреспондент Евгений Поддубный поделился своими впечатлениями и объяснил важность новой киноленты.

Фильм «Гранит» назван в честь позывного главного героя. Режиссером выступил Денис Нейманд, а сценаристом – Владимир Измайлов. Лента повествует о российских инструкторах. Они не только помогают создавать боеспособную армию в стремящихся к независимости странах Африки, но и спасают местных жителей от террористов, пишет Федеральное агентство новостей.

«Гранит», по мнению военкора Поддубного, является продолжением фильмов «Шугалей», «Турист» и «Солнцепек». И это не только качественное жанровое кино, но и произведение с важным посылом.

«Такого рода фильмы, помимо того, что просто интересны, еще и очень полезны. Они выполняют важную задачу — еще раз напомнить зрителям о нашей правде. Фраза из фильма «"Турист" вообще может стать хорошим девизом всех перечисленных мною лент, в том числе фильма "Гранит": "Американцы сражаются за "демократию", а мы — за справедливость". Мне эта фраза очень запала в сердце», — поделился журналист.

Фильм Нейманда рассказывает о людях, которым небезразлично чужое горе. И образ главного героя ленты представляет собой верное описание русского человека, заключил Поддубный. «Гранит» уже доступен для просмотра на видеохостинге YouTube.