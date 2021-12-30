Украинские телезрители иронично ответили на оговорку Зеленской о цене на скумбрию

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена взбесила сограждан, сказав о ценах на скумбрию. Она оговорилась во время эфира на украинском телевидении.

Первая леди приняла участие в кулинарном шоу. Она рассказала, что отказавшись от «бесполезных продуктов», можно сэкономить.

«Самое первое правило — самое простое. Сами приготовили — сами купили простые непереработанные продукты… Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит восемь гривен (21,7 рубля. — Прим. ред.) за килограмм», — сказала Елена Зеленская.

Позже жена президента заявила: она допустила оговорку. Зеленская хотела сказать, что восемь гривен стоит 100 граммов скумбрии.

Всего одно высказывание Елены обернулась шквалом критики. Украинцы заявили, что она настолько незнакома с реальным положением дел в стране, что даже не может назвать стоимость продуктов.

«Елена, покажите, где купили за восемь гривен за килограмм?»; «Зеленская, когда последний раз ходила по магазинам, вот тогда и стоила скумбрия по восемь гривен. Неужели это непонятно для всех, кто ее слушал?» — написали комментаторы.

Другие юзеры отметили: удивительнее было бы, если первая леди знала бы цену скумбрии. Так как она является «долларовой миллионершей», то и стоимость продуктов для «плебса» ее не интересует.