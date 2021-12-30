Представитель Зеленского надеется, что Байден после переговоров с Путиным позвонит в Киев

Президент США Джо Байден может в ближайшее время провести переговоры с украинским главой Владимиром Зеленским. Так считает пресс-секретарь лидера Украины Сергей Никифоров.

Он отметил, что пока ни формат, ни время беседы не согласованы. Однако в Киеве надеются на скорый звонок Байдена.

Недавно Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, они условились продолжить консультации.

«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», — сказал Никифоров.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден созвонятся вечером 30 декабря. В частности, они планируют обсудить Украину.