Путин одобрил закон о продлении «дачной амнистии» на следующие десять лет

Президент России Владимир Путин подписал 30 декабря указ о продлении «дачной амнистии». Теперь срок ее действия составляет до 1 марта 2031 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Данный указ признает право граждан пожизненно владеть и бессрочно пользоваться дачными участками. Речь идет легализации домов, построенных до 14 мая 1998 года.

Закон о «дачной амнистии» был принят государственной думой еще в конце октября. Автором инициативы стал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.