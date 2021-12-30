Путин предоставил гражданство бывшей сотруднице Госдепартамента США Масси

Экс-советник бывшего лидера США Рональда Рейгана Сюзанна Масси получили российское гражданство. Подданство РФ ей предоставил президент страны Владимир Путин.

Глава государства подписал соответствующий указ. Он опубликован на официальном сайте правовой информации. Масси обратилась к Путину с просьбой о предоставлении гражданства в мае.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц...Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Масси является историком и писателем. В 1984-1988 годах она была советником Рейгана. Бывшая сотрудница Госдепа сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений.