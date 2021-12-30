Авторы Daily Express назвали ЕС шоколадными солдатиками на фоне переговоров Путина и Байдена

Британские читатели Daily Express посмеялись над Евросоюзом, который не был приглашен на обсуждение украинского вопроса. Они оставили множество комментариев под публикацией.

Ранее Брюссель высказал недовольство из-за того, что Россия и США самостоятельно обсуждают Киев. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил: если Россия хочет провести переговоры по гарантиям безопасности, Евросоюз должен участвовать в них.

Читатели Daily Express написали, что отказ Москвы и Вашингтона приглашать представителей ЕС показывает, каким малым влиянием обладает Брюссель на мировой арене. Поэтому он может не мечтать об участии в переговорах РФ и США.

«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС — это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» — поинтересовался юзер Fredbeare.

Другой пользователь посмеялся, что Евросоюз не будут звать за «большой стол со взрослыми». Комментаторы считают, что у европейских представителей плохие навыки ведения подобных переговоров.

«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», — добавил RoyBoy1.

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Переговоры между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу пройдут в январе в Женеве.