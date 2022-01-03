Охота на Додона . Какой подарок экс-президенту Молдавии уготовили «злые гномы» Санду

Под конец года власти Молдавии решили преподнести экс-президенту республики Игорю Додону неприятный сюрприз. На днях почетного председателя некогда правящей Партии социалистов (ПСРМ) вызвали в генпрокуратуру, после чего признали подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов по делу 2008 года.
Политику может грозить не менее 8 лет лишения свободы, однако сам Додон своей вины не признает, отмечая политический характер текущего расследования. По его мнению, таким образом действующее правительство Молдавии во главе с президентом Майей Санду хочет свести с ним счеты как с главным представителем оппозиции.
О том, какой же новогодний «подарок» приготовила Додону, как он выразился, «группа маленьких злых гномов», в материале «Политики Сегодня».
Что произошло?
Слухи о том, что Додона вызвали в генпрокуратуру, появились в СМИ еще 21 декабря. Однако тогда бывший глава республики заверил в Telegram-канале, что никаких официальных повесток ему не поступало, но даже если это случится, он «непременно туда пойдет».
Тем не менее, о причине возможного допроса социалист знал заранее — речь идет об уголовном деле, возбужденном в сентябре этого года по статье 327 п. 3 УК Республики Молдова «Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации».
По версии следствия, 13 лет назад некоторые руководители компании Energocom (обеспечивала тогда Молдавию электроэнергией), предварительно сговорившись с Национальным агентством по регулированию энергетики и министерством экономики и инфраструктуры, создали целую преступную картель.
План позволял им необоснованно завышать закупочные цены на электроэнергию и присваивать себе разницу. Как отмечается в материалах дела, манипуляция была, в частности, осуществлена при реализации контракта на поставку электроэнергии между Молдавией и Украиной.
В этот период Додон возглавлял министерство экономики и занимал пост первого вице-премьера. В сообщении генпрокуратуры утверждается, что он издал постановление, на основе которого в мае 2008 года был подписан договор на закупку электроэнергии, хотя Energocom уже заключил два контракта на поставки сырья по цене на 29% дешевле.
«В результате заявленных действий государству в лице АО "Energocom" был причинен ущерб в крупном размере на сумму 11 927 173 долларов США, что эквивалентно 123 957 916 леям, средства, которые впоследствии были переведены на счета некоторых оффшорных компаний», — говорится в заявлении генпрокуратуры.
«Политическое дело»
По воспоминаниям самого Додона, после ликвидации в апреле 2008-го министерства энергетики все дела этого органа перешли к экономическому ведомству. Будучи вице-премьером, он направился в Киев для переговоров с тогдашним министром экономики Украины Юрием Проданом о поставках электроэнергии.
Однако диалог между политиками не задался. Додон выразил надежду, что Киев будет поставлять энергию в Молдавию по более низкой цене, а Продан, в свою очередь, согласился пойти на уступки только в том случае, если Кишинев «отдаст дамбу». Но Додон отказался.
Вероятно, речь шла о территориальных спорах между республиками по поводу передачи Украине части береговой линии по Днестру, которые продолжались вплоть до 2012 года.
Спустя 13 лет почетный председатель ПСРМ заверил, что тема Energocom уже давно изучена и неактуальна. По его словам, в этом деле нет ничего «сомнительного и компрометирующего» по отношению к нему.
«Совершенно очевидно, что дело, о котором я говорю, носит сугубо политический характер. Это попытка правительства Молдовы свести счеты со мной как с главным представителем оппозиции. На фоне экономической и социальной катастрофы в стране PAS [партия "Действие и солидарность"— прим. ред.] хочет переключить внимание людей на высосанную из пальца “проблему”», — написал Додон в Telegram-канале.
Экс-президент обратил внимание на тот факт, что впервые в истории Молдавии под следствием оказался глава государства. Действующее руководство республики он по-новогоднему назвал «группой маленьких злых гномов, которые ищут, что бы сделать». Додон также пообещал и дальше сотрудничать с прокуратурой.
«Попытки запугать меня потерпят неудачу. Мы всегда готовы и будем готовы дать отпор узурпаторам и некомпетентным людям, даже если они сменили шкуру, но привычки их остались прежними», — был категоричен политик.
В чем причина?
Примечательно, что с момента своего избрания Майя Санду ни разу не встречалась с представленной в парламенте оппозицией. В настоящее время помимо партии «Действие и солидарность» представлены еще две фракции (обе оппозиционные) — партия «Шор» и Блок коммунистов-социалистов (БКС).
Примечательно, что лидера первой политсилы Илана Шора не так давно обвинили в мошенничестве, создании преступной группы и злоупотреблениях. Сейчас он объявлен в международный розыск и вынужден скрываться.
На этот раз Фемида может настичь и лидера социалистов Додона. По его мнению, политическое преследование оппозиционеров связано со стремительным падением рейтингов Санду, правящей партии и правительства.
Согласно опросу Института маркетинга и исследований IMAS, в ноябре этого года работу действующего президента не поддержали целых 69% жителей, а одобрили лишь 23%. При этом Додон, напротив, улучшил свои показатели на 7 п.п. — если в начале лета за него проголосовали 32% порошенных, то в прошлом месяце — уже 39%.
«Режим опасается, что социалисты вернутся во власть, поэтому нас пытаются запугать, преследовать политически. Однако я заявляю им, что эффект будет прямо противоположным. Граждане ясно видят реальность и могут правильно оценить события в стране, поддержав нас на следующих выборах, которые могут состояться раньше, чем некоторые ожидают», — призвал экс-президент Молдавии.
В справедливости предъявленных к Додону обвинений усомнился и генеральный примар Кишинева Ион Чебан. По его мнению, за такими «зрелищами» действующая власть пытается скрыть отсутствие «хлеба» для населения: вместо того, чтобы бороться с высокими ценами на электричество, правительство предпочитает повышать зарплаты «себе любимым» и увеличивать расходы.
«Самое важное [в деле Energocom], чтобы люди могли видеть, как происходит этот процесс. <…> То, как это произошло, вызывает очень большие сомнения. То же самое происходит и с другими людьми, которые неугодны нынешней власти», — подчеркнул Чебан.
По делу Energocom экс-президенту, который всегда выступал за хорошие отношения с Россией, грозит не менее 8 лет лишения свободы. Поскольку Додон не обладает неприкосновенностью, он может быть задержан. Додон проиграл выборы Санду в 2020 году — после этого он стал депутатом, но вскоре ушел из парламента, где большинство получила ее партия.