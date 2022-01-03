Охота на Додона . Какой подарок экс-президенту Молдавии уготовили «злые гномы» Санду

Под конец года власти Молдавии решили преподнести экс-президенту республики Игорю Додону неприятный сюрприз. На днях почетного председателя некогда правящей Партии социалистов (ПСРМ) вызвали в генпрокуратуру, после чего признали подозреваемым в причастности к хищению 12 миллионов долларов по делу 2008 года.

Политику может грозить не менее 8 лет лишения свободы, однако сам Додон своей вины не признает, отмечая политический характер текущего расследования. По его мнению, таким образом действующее правительство Молдавии во главе с президентом Майей Санду хочет свести с ним счеты как с главным представителем оппозиции.

О том, какой же новогодний «подарок» приготовила Додону, как он выразился, «группа маленьких злых гномов», в материале «Политики Сегодня».

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Что произошло?

Слухи о том, что Додона вызвали в генпрокуратуру, появились в СМИ еще 21 декабря. Однако тогда бывший глава республики заверил в Telegram-канале, что никаких официальных повесток ему не поступало, но даже если это случится, он «непременно туда пойдет».

Тем не менее, о причине возможного допроса социалист знал заранее — речь идет об уголовном деле, возбужденном в сентябре этого года по статье 327 п. 3 УК Республики Молдова «Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации».

По версии следствия, 13 лет назад некоторые руководители компании Energocom (обеспечивала тогда Молдавию электроэнергией), предварительно сговорившись с Национальным агентством по регулированию энергетики и министерством экономики и инфраструктуры, создали целую преступную картель.

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План позволял им необоснованно завышать закупочные цены на электроэнергию и присваивать себе разницу. Как отмечается в материалах дела, манипуляция была, в частности, осуществлена при реализации контракта на поставку электроэнергии между Молдавией и Украиной.

В этот период Додон возглавлял министерство экономики и занимал пост первого вице-премьера. В сообщении генпрокуратуры утверждается, что он издал постановление, на основе которого в мае 2008 года был подписан договор на закупку электроэнергии, хотя Energocom уже заключил два контракта на поставки сырья по цене на 29% дешевле.

«В результате заявленных действий государству в лице АО "Energocom" был причинен ущерб в крупном размере на сумму 11 927 173 долларов США, что эквивалентно 123 957 916 леям, средства, которые впоследствии были переведены на счета некоторых оффшорных компаний», — говорится в заявлении генпрокуратуры.

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«Политическое дело»

По воспоминаниям самого Додона, после ликвидации в апреле 2008-го министерства энергетики все дела этого органа перешли к экономическому ведомству. Будучи вице-премьером, он направился в Киев для переговоров с тогдашним министром экономики Украины Юрием Проданом о поставках электроэнергии.

Однако диалог между политиками не задался. Додон выразил надежду, что Киев будет поставлять энергию в Молдавию по более низкой цене, а Продан, в свою очередь, согласился пойти на уступки только в том случае, если Кишинев «отдаст дамбу». Но Додон отказался.

Вероятно, речь шла о территориальных спорах между республиками по поводу передачи Украине части береговой линии по Днестру, которые продолжались вплоть до 2012 года.

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Спустя 13 лет почетный председатель ПСРМ заверил, что тема Energocom уже давно изучена и неактуальна. По его словам, в этом деле нет ничего «сомнительного и компрометирующего» по отношению к нему.

«Совершенно очевидно, что дело, о котором я говорю, носит сугубо политический характер. Это попытка правительства Молдовы свести счеты со мной как с главным представителем оппозиции. На фоне экономической и социальной катастрофы в стране PAS [партия "Действие и солидарность"— прим. ред.] хочет переключить внимание людей на высосанную из пальца “проблему”», — написал Додон в Telegram-канале.

Экс-президент обратил внимание на тот факт, что впервые в истории Молдавии под следствием оказался глава государства. Действующее руководство республики он по-новогоднему назвал «группой маленьких злых гномов, которые ищут, что бы сделать». Додон также пообещал и дальше сотрудничать с прокуратурой.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Попытки запугать меня потерпят неудачу. Мы всегда готовы и будем готовы дать отпор узурпаторам и некомпетентным людям, даже если они сменили шкуру, но привычки их остались прежними», — был категоричен политик.

В чем причина?

Примечательно, что с момента своего избрания Майя Санду ни разу не встречалась с представленной в парламенте оппозицией. В настоящее время помимо партии «Действие и солидарность» представлены еще две фракции (обе оппозиционные) — партия «Шор» и Блок коммунистов-социалистов (БКС).

Примечательно, что лидера первой политсилы Илана Шора не так давно обвинили в мошенничестве, создании преступной группы и злоупотреблениях. Сейчас он объявлен в международный розыск и вынужден скрываться.

partidulsor.md / Partidul Şor

На этот раз Фемида может настичь и лидера социалистов Додона. По его мнению, политическое преследование оппозиционеров связано со стремительным падением рейтингов Санду, правящей партии и правительства.

Согласно опросу Института маркетинга и исследований IMAS, в ноябре этого года работу действующего президента не поддержали целых 69% жителей, а одобрили лишь 23%. При этом Додон, напротив, улучшил свои показатели на 7 п.п. — если в начале лета за него проголосовали 32% порошенных, то в прошлом месяце — уже 39%.

«Режим опасается, что социалисты вернутся во власть, поэтому нас пытаются запугать, преследовать политически. Однако я заявляю им, что эффект будет прямо противоположным. Граждане ясно видят реальность и могут правильно оценить события в стране, поддержав нас на следующих выборах, которые могут состояться раньше, чем некоторые ожидают», — призвал экс-президент Молдавии.

wikipedia.org / DoD photo by Lisa Ferdinando / Public Domain

В справедливости предъявленных к Додону обвинений усомнился и генеральный примар Кишинева Ион Чебан. По его мнению, за такими «зрелищами» действующая власть пытается скрыть отсутствие «хлеба» для населения: вместо того, чтобы бороться с высокими ценами на электричество, правительство предпочитает повышать зарплаты «себе любимым» и увеличивать расходы.

«Самое важное [в деле Energocom], чтобы люди могли видеть, как происходит этот процесс. <…> То, как это произошло, вызывает очень большие сомнения. То же самое происходит и с другими людьми, которые неугодны нынешней власти», — подчеркнул Чебан.

По делу Energocom экс-президенту, который всегда выступал за хорошие отношения с Россией, грозит не менее 8 лет лишения свободы. Поскольку Додон не обладает неприкосновенностью, он может быть задержан. Додон проиграл выборы Санду в 2020 году — после этого он стал депутатом, но вскоре ушел из парламента, где большинство получила ее партия.