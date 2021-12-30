Авторы Foreign Policy заявили о нерешительности Байдена по санкциям против России

Колумнисты Бенджамин Шмитт и Пол Массаро выступили с критикой в адрес президента США Джо Байдена из-за политики по России. Об этом сказано в статье Foreign Policy.

Авторы с восторгом отметили стратегию Вашингтона, которая касается противодействия коррупции по всему миру. Однако, по их мнению, этого недостаточно.

Шмитт и Массаро уверены, что Вашингтону следует решительно выступить против «могущественных иностранных элит», а также ввести ограничительные меры. Это также касается России. Согласно тексту материала, у Байдена была «возможность и необходимость» ввести санкции против Москвы, но он этого не сделал.

«Но сегодняшние меры Москвы по обходу санкций — будущая методичка для Китая, как подорвать глобальные демократии», — отметили авторы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден проведут телефонный разговор 30 декабря. Переговоры пройдут перед консультациями по гарантиям безопасности.