Американские полицейские за 2021 год застрелили 1051 человека, 27% жертв произвола — представители темнокожего населения США. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на основанный российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями.

Согласно статистике российского ФБР, у чернокожих в США практически в три раза больше шансов быть застреленными, чем у белых. Как отмечают правозащитники, в уходящем году было всего 12 дней, когда полицейские никого не убивали. В среднем за один день жертвами представителей правопорядка становились от двух до шести человек.

ФБР также проанализировал статистику по убийствам от рук полицейских в США за последние шесть лет. Выяснилось, что чаще всего жертвами полиции становятся люди в возрасте от 20 до 39 лет, подавляющее большинство из которых мужчины (95% случаев). Кроме того, с 1 января 2021 года от рук полиции погибли как минимум 118 несовершеннолетних.