Путин одним звонком поставил Белый дом в тупик

Россия решила использовать уникальную дипломатическую стратегию, которая застала врасплох руководство США. К такому выводу пришли журналисты «Царьграда», комментируя инициативу Кремля провести новый раунд переговоров между президентами России и Соединенных Штатов.

Обозреватели заметили, что эта ситуация отличается от предыдущих переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Москва редко выступает инициатором международных консультаций с Вашингтоном. Такой подход нетипичен, поэтому он может принести России определенные результаты.

Эксперты отметили, что Белый дом, судя по всему, до сих пор не может понять, зачем Москва решила организовать переговоры президентов. Американцы не подозревают, что задумали власти России, и какие договоренности заключат главы государств.

«Впрочем, при всей выраженной на словах готовности к диалогу сложилось ощущение, что запрашиваемый звонок Путина поставил Белый дом в тупик. Чиновник не смог сказать, "почему российская сторона запросила этот звонок"», — сказано в материале.

Путин и Байден 30 декабря продолжат обсуждение вопросов Украины и кибербезопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.