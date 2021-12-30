Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом «Посольская жизнь»

Медиагруппа «Патриот» и Независимый информационный портал «Посольская жизнь» объявили о начале сотрудничества. Об этом сообщили 30 декабря на сайте медиагруппы.

Портал «Посольская жизнь» освещает деятельность посольств зарубежных стран в Российской Федерации и диппредставительств РФ за рубежом. Кроме того, команда портала занимается приглашением иностранных журналистов.

«С каждым днем все больше профессиональных и авторитетных изданий начинают работать с нашей медиагруппой. Наше сотрудничество с информационным порталом «Посольская жизнь» позволит расширить освещение деятельности дипломатического сообщества России и мира. Хочу пожелать нашим читателям, друзьям и коллегам здоровья и процветания в новом году», — говорится в сообщении Николая Столярчука на сайте «Патриота».

Главный редактор ЭСМИ «Посольская жизнь» Марат Шакирзянов отметил, что основной целью портала является оказание содействия экономическому, торговому, туристическому, медицинскому и культурному сотрудничеству между зарубежными странами и Российской Федерацией. А также создание доверительной атмосферы для плодотворного сотрудничества между зарубежными и российскими предпринимателями.