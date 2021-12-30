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Депортированного из РФ бойца MMA Чоршанбиева задержали по прилете в Таджикистан

Происшествия
/ Обновлено: 30 декабря 2021 18:14
Депортированного из РФ бойца MMA Чоршанбиева задержали по прилете в Таджикистан

Правоохранительные органы Таджикистана задержали блогера и бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева, который был депортирован из России.

В отношении спортсмена на родине возбуждены два уголовных дела. Он обвиняется в публичных призывах к изменению конституционного строя и возбуждении социальной ненависти. Фигуранту грозит до 15 лет тюремного заключения.

Осенью российские силовики задержали Чоршанбиева за его лихачество в Лефортовском тоннеле. Он предъявил полицейским таджикские права, которые не действовали на территории РФ.

#депортация #таджикистан #Чоршанбиев