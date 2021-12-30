Симоновский суд постановил взыскать с Соболь 400 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы взыскал с юриста Любови Соболь 402 616 рублей судебных расходов по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

Заседание суда, в ходе которого было принято соответствующее решение, состоялось 30 декабря. В апреле 2021 года инстанция взыскала экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу Пригожина, а также потребовала удалить из социальной сети Twitter недостоверные и порочащие публикации, напомнили в пресс-службе компании «Конкорд».

«Пресс-служба информирует, 30 декабря Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь 402 616 рублей судебных расходов по иску бизнесмена Евгения Викторовича», — говорится в сообщении.

Поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на побуждение их к соблюдению российского законодательства, подчеркнули в «Конкорде».

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России