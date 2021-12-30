МИД РФ раскритиковал бывших колонизаторов за давление на Мали

Правительства африканских государств, включая Мали, вправе самостоятельно определять вектор внешней и внутренней политики, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, западные страны, разграбившие большую часть Африки, не уважают суверенитет и независимость государств континента.

«Возможно, бывшие колонизаторы забылись, но сегодня африканские государства независимые. Они имеют право определять свою внешнюю и внутреннюю политику, своих партнеров, делая это на основе международного права, но самостоятельно», – заявила Захарова.

Она также отметила, что рост террористической угрозы, который сейчас наблюдается в странах региона, вынуждает африканцев искать надежных партнеров за рубежом.

О сотрудничестве Мали с россиянами ранее писали западные СМИ. Журналисты сообщили, что на фоне вывода французских миротворцев малийские власти договорились о сотрудничестве с «ЧВК Вагнера». Россиянам могут поручить организовать обучение для местных военных, а также правоохранителей.