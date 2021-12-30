Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов восемью физическими лицами

Восемь физических лиц, включая писателя Виктора Шендеровича, публициста Марата Гельмана и активистку Надежду Толоконникову, пополнили реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, включение в реестр произошло на основании соответствующих документов, предоставленных уполномоченными органами государственной власти. Как отметили в Минюсте, приведенные в списке лица занимались распространением материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом финансирование из-за рубежа.

«30 декабря 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна», — говорится в сообщении министерства.

Закон об иностранных агентах регулярно становился поводом для дискуссий. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, его необходимость не оспаривается. Тем не менее, подчеркнул чиновник, с учетом имевших место быть инцидентов закон может быть доработан.