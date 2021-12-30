Экс-генерал США Келлог предрек поражение Байдена в «шахматной игре» Путина

Президент России Владимир Путин может скоро объявить коллеге из США Джо Байдену шах и мат. Об этом информировал телеканал Fox News.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог в статье отметил, что американский лидер пытается добиться уважения и любви на международной арене. По этой причине его решения в первый год президентства имели эффект домино.

«Путин — стратегический игрок. За годы правления четырех президентов в США он довел до совершенства свою шахматную игру в сфере национальной стратегии. Шахматный турнир, который бывший агент КГБ сейчас проводит с Байденом, будет самым опасным в мире со времени окончания холодной войны», — указано в статье.

Эксперт отметил, что Байден уже стар для того, чтобы учиться играть шахматы. Экс-генерал также описал сценарий политического проигрыша американского лидера. По словам Келлога, остается только ждать, когда Путин объявит своему коллеге шах и мат.

«Стратегия Путина, направленная на то, чтобы объявить противнику шах и мат, состоит в том, чтобы заставить европейцев действовать и, видя их бездействие и его агрессию, нанести последний удар с целью ослабления НАТО», — сказано в материале.

Байден в это время играет в шашки. Он пытается убедить внутреннюю аудиторию в том, что серьезно настроен в отношении России. Однако политик не продумывает долгосрочных решений.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Владимира Путина гроссмейстером в переговорах с США. По его словам, лидер наперед просчитывает все ходы.