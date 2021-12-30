Политолог Кедми назвал страны, которым придется «смириться» с мощью России

В 2022 году Украине, Грузии и Молдове придется отказаться от фантазий на вступление в НАТО. Такое заявление сделал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает Царьград.

Эксперт уточнил в своем геополитическом прогнозе, что решающим фактором станут переговоры между России и НАТО в январе-феврале 2022 года. Если они зайдут в тупик, то «весь следующий год пройдет под знаком ослабления как НАТО, так и США». Он добавил, что в таком случае логично ожидать усиление безопасности на границах РФ.

Федеральное агентство новостей /

Кедми добавил, что такой поворот сразу же отразится на положении соседних с России стран, а в частности, на вероятность их вступления в Североатлантический альянс. По мнению политолога, они столкнутся с внутренними проблемами, с которыми не смогут справиться.

«Если не будет достигнут политический выход из ситуации, тогда возможно силовое применение Россией для устранения этих баз, то есть приведет к военным действиям или к военным ударам со стороны России по этим базам», — подвел итог эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила влияние США на властей Украины. Она отметила, что вмешательство в дела соседней республики достигло невиданных масштабов доходя до управления здравоохранением и экономикой.