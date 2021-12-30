Владимир Жириновский назвал ошибкой отказ экс-президента Ирака Хусейна переезжать в Москву

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн отказался переезжать в Москву перед началом операции США в исламской республике. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибкой это решение.

С момента казни Хусейна прошло 30 лет. В беседе с журналистами РИА Новости Жириновский вспомнил свою беседу с экс-лидером Ирака. Он предложил ему переехать в Россию.

«Я ему по-товарищески советовал сыновей отправить в Москву, архивы, деньги. В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву, но он не стал этого делать. Это была его ошибка. В конце концов он оказался задержан, арестован и казнен», — пояснил лидер партии.

Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Это произошло после вторжения американских войск в Ирак. Они проникли на территорию республики под предлогом поиска оружия массового поражения. Спустя время эта информация не подтвердилась.