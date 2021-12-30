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Шаманы из Перу провели обряд над портретом Зеленского

Политика
Шаманы из Перу провели обряд над портретом Зеленского

Изображение президента Украины Владимира Зеленского использовали в шаманском обряде. Заклинатели из Перу провели ритуал очищения над портретом главы государства.

Перуанские шаманы используют в своих ритуалах фотографии различных мировых лидеров. На этот раз к ним попал портрет украинского президента. Как передает корреспондент местного телеканала, конкретных прогнозов по политической ситуации заклинатели не дали. Однако они полагают, что в будущем году пандемия пойдет на спад.

Деталей своего ритуала и причин шаманы не раскрывают.

Ранее называвший себя шаманом Александр Габышев намеревался дойти до Кремля, чтобы изгнать оттуда «злого духа». Мужчину доставили в психоневрологический диспансер в Якутске.

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