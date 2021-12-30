«Трагедия депутата Власова». Жириновский поздравил четырехлетнюю девочку с Новым годом

Тебя посадят за одиночный пикет, а наш депутат Василий Власов будет безуспешно пытаться тебя освободить. Такое пожелание четырехлетней Дарье Чернышевой, участнице конкурса «Елка желаний», сделал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Сначала лидер фракции пояснил участнице, что ей не нужна интерактивная игрушка, однако она получит плюшевую собачку.

«У меня такой собачки не было даже плюшевой», — поделился воспоминанием из своего детства парламентарий.

Также в подарочный набор входил фирменный пакет ЛДПР со сладостями. Владимир Вольфович уточнил, чтобы девочка отнесла эти угощения к бабушке, которую, по словам политика, ее родители «бросили одну в лесу». После этого он и вовсе выдал ей задание — в пакет будет необходимо собрать «орешки, грибочки, шишки» и отнести его маме с папой.

«Родители, что вы такие подлые? Почему бабушка живет в лесу одна и плачет? Ухожу я от вас», — подготовил для девочки речь политик.

Пресс-служба ЛДПР /

Напоследок лидер ЛДПР рассказал о возможной свадьбе между повзрослевшей Чернышевой и депутатом Власовым — это и будет главным для нее подарком. Однако, предупредил Жириновский, для его коллеги по партии это обернется «самой большой трагедией в его личной жизни».

«Видишь как, Даша, все это обуславливается. Начали с какой-то собачки интерактивной, какие-то конфетки... А кончилось счастьем твоим и трагедией депутата Власова. С Новым годом, Даша!», — подвел итог поздравления Владимир Вольфович.

Ранее стало известно, что руководитель МИД России Сергей Лавров исполнил мечту Станислава из Санкт-Петербурга, организовав встречу со всемирно известным режиссером Михалковым. Также глава ведомства пригласил мальчика и его семью на экскурсию по зданию, где он работает.