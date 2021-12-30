Политик Подоляк назвал отсутствие перспектив причиной бегства украинцев из страны

Украинцы массово покидают страну из-за отсутствия перспектив и «незрелости государства». Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Госстат сообщал, что за десять месяцев 2021 года численность населения сократился более чем на 317 тысяч человек. С 2011 по 2020 годы из страны уехали порядка 2,6 миллиона человек.

«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет… Даже не война послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина — незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», — сказал Михаил Подоляк в интервью изданию «Факты».

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что почти 66% украинцев считают, что события в стране разворачиваются неправильно.