Тысячи учеников школ Подмосковья приняли участие в мероприятиях в честь 80-летия Битвы под Москвой

Главное управление социальных коммуникаций Московской области совместно с подмосковным отделением Бессмертного полка России организовало для молодежи мероприятия в честь юбилея Битвы под Москвой.

В различных конкурсах, экскурсиях и необычных уроках приняли участие более трех тысяч школьников из образовательных учреждений Подмосковья. По словам главы отделения Бессмертного полка России в Московской области Валерия Анисимова, при подготовке мероприятий, посвященных Битве за Москву, организаторы постарались, чтобы подмосковные школьники «эмоционально прониклись теми событиями, самоотверженностью наших земляков и их вкладом в Победу над нацизмом», сообщают «Ветеранские вести».

Именно для этого был выбран интерактивный формат с использованием технологий VR-реконструкции и дополненной реальности. Поэтому молодежь с головой окунулась в насыщенную патриотическую программу, включившую игру-викторину «Великая Отечественная война, период 1941-1942 гг.», исторический квест «Рубеж Победы», выставки виртуальной и дополненной реальности «Военная техника и оружие» и «Знаменосцы Победы».