Экс-посол Великобритании в США Мейер: Буш-младший был слаб в международных делах

Бывший президент США Джордж Буш-младший слабо разбирался в международных делах. Об этом сообщил экс-посол Великобритании в Вашингтоне Кристофер Мейер.

Экс-лидер сделал такое заявление во время их первой встрече в 1998 году. Тогда Буш еще занимал пост губернатора Техаса.

«Буш признал, что, за исключением Мексики, он мало понимает в международных делах и что ему было бы полезно расширить свой опыт», — приводит слова Мейера Daily Mail.

Дипломат отметил, что в то время мировоззрение политика было ограничено горизонтами Техаса и Мексики. Посол тогда посоветовал Бушу посетить Великобританию, однако он отказался. По словам Мейер, его собеседник показался ему представительным и владеющим самокритичным чувством юмора.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не поддерживает отношения с экс-лидерами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим.