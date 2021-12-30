Мэр Киева Кличко поздравил украинцев новогодним мультфильмом с собственным участием

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города с наступающим Новым годом мультфильмом, где сыграл главную роль. Об этом сообщили РИА Новости.

Глава города опубликовал на своей странице в Facebook новогоднее видео, где он вместе с Святым Николаем на парашюте демонстрирует главные достопримечательности Киева.

В частности, они пролетели возле самого большого государственного флага в стране, побывали в обновленном киевском вольере для слона и проехали на велосипедах по реставрированной Пейзажной аллее. В конце видео Кличко вместе со Святым Николаем останавливается напротив елки на Софийской площади.

«Здоровья вам, мира добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством. Ваш Виталий Кличко», — пожелал мэр.

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