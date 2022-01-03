Подстава по-американски. Договор РФ и США по безопасности закроет Украине путь в НАТО

Итоги обсуждения договора о безопасности между Россией, США и НАТО могут разочаровать украинское руководство, считают эксперты.

Несмотря на предварительное неприятие западной стороной российских условий о нерасширении Североатлантического альянса на восток, Вашингтон и Москва, вероятнее всего, найдут компромисс: не исключено, что разменной монетой в нем станет Украина, рассчитывающая на скорое вступление в НАТО.

Ранее в Госдепартаменте США назвали неприемлемыми в том числе и для Евросоюза некоторые предложения МИД РФ по безопасности. По словам официального представителя органа Неда Прайса, «русские прекрасно знают» об этом.

Последняя надежда Украины

Такая реакция Вашингтона вполне объяснима, говорит научный сотрудник Центра исследований безопасности РАН Константин Блохин. После распада СССР Штаты потратили триллионы долларов на расширение НАТО в Восточной Европе и усиление инфраструктуры альянса, после чего начали целенаправленно выходить из всех сдерживающих международных договоров, свергать дружественные РФ режимы в постсоветских странах.

«Понятно, что остановиться просто так они не смогут, да еще и откатиться назад», — отмечает эксперт.

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Однако в вопросе стратегической стабильности точки соприкосновения у РФ и США есть. И во время российско-американских переговоров 10 января они будут четко обозначены: в конце-концов, только так можно прийти к консенсусу после обострения двусторонних отношений.

«Для США удобна Украина вне НАТО. Это Украина хочет в состав альянса, получить многомиллиардные западные финансовые транши. А Запад устраивает внеблоковая Украина, потому что Штаты с ней сотрудничают без обязательств. Она не в НАТО, но это не мешает американцам полностью контролировать там многие процессы», — рассказал Блохин в комментарии «ПС».

Если же Украина вступит в альянс, то США будут вынуждены нести ответственность перед страной, в том числе и финансовую. Ученый отмечает, что такой сценарий повысит риск вовлечения Вашингтона в конфликт с Россией и предполагает, что «оно им не надо».

Унизительная перспектива

Примечательно, что несмотря на демонстративное стремление офиса президента Владимира Зеленского ускорить вступление Украины в НАТО, националистически настроенные политики из числа бывших радикалов от такой «евроинтеграционной» перспективы не в восторге. Так экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что систему работы альянса она наблюдала в Ираке.

«Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — предупредила Савченко в эфире телеканала «Наш».

По словам бывшего депутата, НАТО не даст Украине ничего, как не дала странам Прибалтики, в которых альянс оставил пехотные батальоны, но не более. Рассчитывать на защиту от так называемой «российской агрессии» в таком случае довольно самонадеянно: остановить армию России удастся только на границе с Францией или Германией, из-за чего возможное членство Украины в НАТО теряет всякий смысл, уверена Савченко.

Впрочем, Вашингтон старается не обнадеживать Киев, пеняя на нежелание европейских партнеров принимать в военный блок государство, на территории которого уже семь лет длится вооруженный конфликт. В этом смысле показательна судьба Грузии, ждущей заветного членства с середины «нулевых» годов.

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Осенью экс-посол США в Киеве Джон Хербст, знающий особенности американско-украинского сотрудничества, усомнился в светлом будущем Украины в Североатлантическом альянсе. Даже через пять или десять лет едва ли ситуация изменится ключевым образом: по его словам, руководство США просто не может действовать против воли Евросоюза. Настоящие причины, затягивающие обещанное в 2014 году украинское вступление в НАТО, в Вашингтоне предпочитают не озвучивать.

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