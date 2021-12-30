Открытие вестибюля станции «Технологический институт — 1» в Петербурге перенесли на 2022 год

Вестибюль станции метро Петербурга «Технологический институт — 1» будет открыт для пассажиров в 2022 году, сообщил журналистам глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Власти Петербурга снова перенесли открытие вестибюля станции метро «Технологический институт — 1». Согласно предварительной информации, оно состоится уже в феврале 2022 года, добавил Левакин.

Строительно-монтажные работы в вестибюле станции уже подошли к концу. В данный момент их принимает Ростехнадзор, отметил Левакин. Во время реставрации рабочие отремонтировали пол, стены и лепнину. Также вместо трех эскалаторов на станции метро появились четыре новых.

Реконструкция «Технологического института — 1» стартовала еще в апреле 2020 года. За это время власти Северной столицы несколько раз переносили сроки сдачи объекта: с августа на декабрь 2021 года, а затем — с января на февраль 2022 года.

Жители города на Неве не единожды сообщали губернатору Александру Беглову о проблемах с общественным транспортом. Петербуржцы отмечали, что в городе происходит постоянный ремонт станций метро. При этом новые не вводятся в эксплуатацию. По мнению политолога Михаила Амосова, такая ситуация происходит в Петербурге потому, что Беглов не уделяет должного внимания развитию транспорта.