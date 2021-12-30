«Пусть сдохнут все»: глава думы Каменска-Уральского Пермяков поздравил граждан с Новым годом

Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков завершил новогоднее обращение к гражданам примечательной фразой. Эпизод произошел во время мероприятия, приуроченного к открытию местного ледового городка.

Парламентарий со сцены поздравил публику с наступающим Новым годом. Он пожелал жителям Каменска-Уральского любви, счастья и радости. Однако конец его речи был уже не таким позитивным.

«Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — сказал Пермяков.

Представители гордумы не смогли прокомментировать ситуацию, связав это с тем, что Пермяков в этом году уже не появится на рабочем месте. Они предложили связаться с ним после праздников.

Ранее сограждан поздравил и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он посоветовал им бережнее относиться к своему здоровью.