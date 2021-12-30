Министр экономики ФРГ Хабек заявил о сертификации «СП-2» в соответствии с законодательством

Процесс сертификации «Северного потока — 2» идет в соответствии с законодательством. Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Политик отметил, что «Северный поток — 2» достроен. Кроме того, его уже заполнили газом.

«Предстоит выдача разрешения, даже двух — Федерального сетевого агентства, которое находится под надзором моего ведомства (Минэкономики ФРГ — Прим. ред.), и европейского ведомства. И это разрешение проверяется в соответствии с законом», — сказал Хабек.

Вице-канцлер подчеркнул, что возможные санкции против России будут следствием политического решения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск проекта отразится не только на газовых ценах для Европы, но и для Украины.