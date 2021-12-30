Путин запретил банкам списывать соцвыплаты за долги

Президент России Владимир Путин запретил гасить задолженность по кредитам за счет соцвыплат, полученных гражданином в рамках программы государственной поддержки.

Соответствующий закон российский президент подписал 30 декабря. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Теперь банки не могут списывать в счет долгов единовременные соцвыплаты, получаемые гражданами по решению правительства или главы государства. Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней.

У заемщиков также появилось право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов в размере прожиточного минимума.