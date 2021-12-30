Объявленного в розыск экс-депутата ГД Сопчука заочно арестовали во Владивосток

Фрунзенский суд вынес повторное решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы VII созыва Сергея Сопчука, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве.

Напомним, в ноябре суд уже выносил аналогичное решение, но затем Приморский краевой суд удовлетворил жалобу адвоката Сопчука и направил вопрос о мере пресечения на повторное рассмотрение.

Сергея Сопчука также объявили в международный розыск. Его подозревают в незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК). Второе уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 174.1 УК.

По версии следствия, с 2011 года Сопчук начал совмещать коммерческую и законодательную деятельность в нарушение закона. Для этого депутат назначил руководителем своей компании доверенное лицо, но сам был фактическим совладельцем предприятия.