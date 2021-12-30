МВД изучит заявление о возбуждении уголовного дела против Шендеровича

Отдел МВД города Москвы по району Сокольники принял заявление о возбуждении уголовного дела по статье 128.1 часть 5 «Клевета» в отношении журналиста Виктора Шендеровича, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

По словам юристов компании, санкция по этой части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Пресс-служба напомнила, что Шендерович в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал в отношении предпринимателя Евгения Пригожина заявление, не соответствующее действительности.

Суд подтвердил факт нарушения российского законодательства и обязал ответчика удалить и опровергнуть порочащие бизнесмена сведения. Шендерович также должен заплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Юристы «Конкорда» предупредили журналистов, что грубые и недостоверные высказывания в адрес Евгения Пригожина будут рассматриваться в суде. Авторы подобных публикаций могут быть привлечены не только к финансовой ответственности, но и к уголовной.