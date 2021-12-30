Политолог Лозанский вспомнил о переговорах Хрущева и Кеннеди перед беседой Путина и Байдена

Президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден перед переговорами должны вспомнить ключевые моменты встречи бывшего лидера СССР Никиты Хрущева и экс-президента США Джона Кеннеди.

Ситуацию прокомментировал американский политолог Эдуард Лозанский. Он отметил, что беседа Хрущева и Кеннеди помогла избежать ядерной войны во время Кубинского ракетного кризиса в 1962 году.

Байден сейчас находится в более сложной ситуации, чем его предшественник. Кеннеди отверг предложения уничтожить советские ракеты на Кубе и согласился пойти на компромисс.

«В окружении Байдена в Белом доме и среди членов конгресса есть также много горячих голов, советующих отвергнуть требования России о гарантировании ее безопасности перед лицом наращивания угроз со стороны НАТО и Украины. В то же время Байден не обладает таким авторитетом как Кеннеди, а в дополнение ему еще и приходится прислушиваться к агрессивной риторике некоторых европейских союзников», — сказал Лозанский «Известиям».

Пример Кеннеди должен вдохновить Байдена на принятие верного решения. Ему следует предложить Путину условия для выхода из кризиса, которые будут отвечать интересам обеих сторон.

Переговоры президентов России и США пройдут 30 декабря. Они начнутся в 23:30 по московскому времени.