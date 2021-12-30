«Не Боррелю решать». Переговоры Путина и Байдена определят судьбу НАТО

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена 30 декабря могут определить судьбу дальнейшей стратегии НАТО, отмечают эксперты.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал неприемлемыми предложения России по стратегической безопасности, предполагающие остановку расширения НАТО на восток. Он охарактеризовал требования страны «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями». До этого политик призвал страны Европы поддержать Украину и другие восточноевропейские государства, на которые якобы оказывает «давление» Россия.

В середине декабря МИД РФ опубликовало проекты договоров России с США и НАТО: одним из пунктов значится отказ Североатлантического альянса от военной деятельности на постсоветском пространстве — то есть на Украине, в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Американцы сочли условия, выдвинутые Россией, «максималистскими» — тем не менее, окончательно судьба договора о безопасности решится после переговоров президентов РФ и США, отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследований стратегической безопасности РАН Константин Блохин.

«Не Боррелю решать судьбу НАТО и судьбу Украины в нем. Принимают решение в первую очередь США, потому что НАТО — инструмент осуществления американской внешней политики в Европе. Мнение Борреля оценочное, это не истина в последней инстанции. Многое будет зависеть от переговоров Путина и Байдена. Посмотрим, как все будет идти. Боррель, видимо, хочет создать определенную атмосферу для переговоров», — заявил ученый в комментарии «ПС».

kremlin.ru / Администрация президента России

Позиция Путина по поводу потенциального договора о гарантиях безопасности с США и НАТО известна. 21 декабря он заявил, что «некоторые недоброжелатели» интерпретируют выдвинутые Россией условия как ультиматум, и подчеркнул, что действия Штатов на территории Украины «это не за тысячи километров от нашей национальной границы, а у порога нашего дома».

Президент отметил, что РФ не желает вооруженных конфликтов и кровопролития, а придерживается дипломатического подхода к решению международных проблем. Подробнее о том, зачем в таком случае Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредили НАТО ракетами — в нашей статье.