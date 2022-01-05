«Борьба накаляется». Фильм «Гранит» назвали сильным ответом Западу

Отечественный боевик «Гранит», который вышел на телеэкраны 28 декабря, стал «элементом борьбы» против западных провокаций в отношении России. Так киноновинку в беседе с «Политикой Сегодня» охарактеризовал американист и доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Напомним, премьера фильма состоялась на телеканале НТВ. В центре внимания зрителей – африканская страна Мозамбик, которую на протяжении нескольких лет атаковали террористы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Устав от бесконечного хаоса и убийств, местные власти обратились за помощью к России. На помощь отправилась группа профессиональных инструкторов, которые взялись обучить африканских солдат азам военного искусства.

кадр из фильма «Гранит» /

Рассуждая о значении «Гранита» для российского зрителя, собеседник «ПС» вспомнил крылатую фразу вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который еще в начале XX века заявил, что для России важнейшим из искусств является кино. Ордуханян обратил внимание, что в современном мире кинематограф является своеобразным инструментом, с помощью которого формируется определенное мировосприятие.

«Это не мы [Россия] придумали, и не надо нас обвинять в этом. Ведь что такое Голливуд? Половина мифов по поводу Америки — это мифы Голливуда. Это я вам говорю как человек, который проработал в США 15 лет безвылазно практически. Поэтому нам нужно создавать свои сильные фильмы, это все очень правильно. Борьба сейчас накаляется. Но это хорошо, ведь лучше сражаться на Берлинских кинофестивалях и за "Оскары"», – считает эксперт.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что фильм «Гранит» помогает формировать у российской молодежи правильный образ героя, который заметно исказился на фоне растущей популярности таких эпатажных личностей, как певец Алишер Моргенштерн.