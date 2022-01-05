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«Борьба накаляется». Фильм «Гранит» назвали сильным ответом Западу

Россия
«Борьба накаляется». Фильм «Гранит» назвали сильным ответом Западу

Отечественный боевик «Гранит», который вышел на телеэкраны 28 декабря, стал «элементом борьбы» против западных провокаций в отношении России. Так киноновинку в беседе с «Политикой Сегодня» охарактеризовал американист и доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Напомним, премьера фильма состоялась на телеканале НТВ. В центре внимания зрителей – африканская страна Мозамбик, которую на протяжении нескольких лет атаковали террористы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Устав от бесконечного хаоса и убийств, местные власти обратились за помощью к России. На помощь отправилась группа профессиональных инструкторов, которые взялись обучить африканских солдат азам военного искусства.

Оружие против Запада. Фильм «Гранит» развеивает мифы о России
кадр из фильма «Гранит»  / 

Рассуждая о значении «Гранита» для российского зрителя, собеседник «ПС» вспомнил крылатую фразу вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который еще в начале  XX века заявил, что для России важнейшим из искусств является кино. Ордуханян обратил внимание, что в современном мире кинематограф является своеобразным инструментом, с помощью которого формируется определенное мировосприятие.

«Это не мы [Россия] придумали, и не надо нас обвинять в этом. Ведь что такое Голливуд? Половина мифов по поводу Америки — это мифы Голливуда. Это я вам говорю как человек, который проработал в США 15 лет безвылазно практически. Поэтому нам нужно создавать свои сильные фильмы, это все очень правильно. Борьба сейчас накаляется. Но это хорошо, ведь лучше сражаться на Берлинских кинофестивалях и за "Оскары"», – считает эксперт.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что фильм «Гранит» помогает формировать у российской молодежи правильный образ героя, который заметно исказился на фоне растущей популярности таких эпатажных личностей, как певец Алишер Моргенштерн.

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