Президент России Путин подписал закон о премиях для госслужащих

Госслужащие в России будут получать премии за добросовестное исполнение обязанностей. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Глава государства подписал документ о премировании 30 декабря. Он опубликован на официальном сайте правовой информации. Порядок формирования фонда оплаты труда и правила исчисления денежного содержания будет определять Правительство России.

«Порядок формирования фондов оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы, устанавливается Правительством Российской Федерацией», — говорится в документе закона.

Ранее в России вступил в силу закон о региональной власти. Согласно документу, губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд.