Суд арестовал депутата Тульской облдумы Ермакова по делу о мошенничестве в крупном размере

Депутат Тульской облдумы Александр Ермаков и его сын обвиняются в мошенничестве на 230 миллионов рублей. Суд заключил их под стражу на два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Согласно данным следствия, Ермаков, будучи директором компании, получил по фиктивным документам банковский кредит на сумму в 230 миллионов рублей. К этому парламентарий привлек своего сына, который являлся его заместителем. Деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению, не намереваясь возвращать банку долг.

В отношении родственников было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Фигурантам было предъявлено обвинение. Следующие два месяца парламентарий и его сын проведут в СИЗО.