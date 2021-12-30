Попова сообщила о выявлении более сотни случаев заражения штаммом COVID-19 «Омикрон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксировано 103 случая инфицирования новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Первые случаи заражения новым подвидом COVID-19 были отмечены в конце ноября в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Он отличается от других штаммов наличием десятков мутаций, которые необходимы ему для заражения клеток.

Всемирная организация здравоохранения признала новый штамм коронавируса «вызывающим озабоченность» и назвала его «Омикроном». Эксперты отметили, что заражаться им могут и переболевшие и вакцинированные. Симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.