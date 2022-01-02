Политолог Ордуханян рассказал о новых героях для современного российского кино

В преддверии Нового года, 28 декабря, на российские экраны вышел новый боевик «Гранит». В основу сюжета легли реальные события 2019 года в Мозамбике, где местных жителей беспощадно разоряли и убивали террористы ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация), а местная армия не могла противостоять радикалам.

На помощь отправилась небольшая группа российских инструкторов, среди них – главный герой фильма с позывным «Гранит». Перед специалистами встала непростая задача — сплотить разрозненную армию Мозамбика и помочь ей навести порядок в стране.

«Гранит» стал идейным продолжением киноленты «Турист» о миссии россиян в Африке, а также фильма «Солнцепек», рассказывающем об участии добровольцев из РФ в конфликте на территории Донбасса. Возросший интерес к подобного рода правдивым сюжетам «Политике Сегодня» объяснил политолог-американист, журналист-международник, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

«У нас ситуация изменилась. Россия стала добиваться очень больших успехов. Россия стала успешна, поэтому у нас фильмы постепенно от проституток и ментов продажных переключились на героев наших дней. И не важно в Мозамбике они, на Ближнем Востоке или в степях Дагестана. Так что меняется ситуация, и наша богема творческая нос держит по ветру. Пусть будет так и дальше», – считает политолог.

Ранее замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал новый боевик «элементом мягкой силы» России. По его словам, подобные киноленты способны разрушать созданный Западом негативный образ РФ, как «страны-агрессора».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации