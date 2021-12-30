Роспотребнадзор сообщил, что омикрон-штамм COVID-19 неизбежно придет в Россию

Штамм коронавируса «Омикрон» неизбежно придет в Россию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Омикрон-штамм COVID-19 может распространяться быстрее «Дельты». Всемирная организация здравоохранения уже отнесла новый вариант к штаммам, вызывающим опасения. Попова назвала появление варианта «Омикрон» в России неизбежным.

Массовая вакцинация остается главным способом борьбы с пандемией коронавируса. Россияне могут привиться от COVID-19 абсолютно бесплатно, записавшись на процедуру через портал «Госуслуги» или регистратуру поликлиники.