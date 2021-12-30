Путин и президент Палестины Аббас обменялись поздравлениями с Новым годом по телефону

Президент России Владимир Путин и палестинский лидер Махмуд Аббас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннее взаимодействие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметили в Кремле, Путин и Аббас обменялись поздравлениями с Новым годом и договорились продолжать взаимодействие по ряду ключевых вопросов. Так, например, была обозначена важность возобновления израильско-палестинских переговоров и ближневосточного урегулирования в целом.

«С обеих сторон вновь подчеркнута необходимость скорейшего возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" международных посредников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент России Владимир Путин разослал поздравления с наступающими новогодними праздниками ряду глав государств и правительств. Всего в список вошли более 70 человек, включая королеву Великобритании Елизавету II и папу римского Франциска I.